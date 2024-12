Polícia Civil deflagra a operação "Boas Festas 2024" em Mato Grosso do Sul

Para tentar combater as infrações penais praticadas tanto na área central quanto nos bairros, das cidades de Mato Grosso do Sul durante o final de ano, a Polícia Civil deu início a operação “Boas Festas 2024” nesta segunda-feira (9).

O reforço efetivo das delegacias plantonistas da Capital e do interior irá acontecer entre hoje e o dia 6 de janeiro de 2025. Além disso, todos os departamentos da Polícia Civil estarão empenhados no cumprimento de mandados de prisão em aberto pela prática de crimes diversos e ainda indivíduos condenados pela prática de delitos patrimoniais (furtos, roubos e estelionato).

Presos com autorização de saída temporária em virtude do indulto natalino também serão monitorados, para que desta forma a população possa comemorar as festividades de fim de ano e realizar compras com tranquilidade e mais segurança.

