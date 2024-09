Polícia Civil fará paralisação de três dias na próxima semana

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Após assembleia no Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) na noite desta sexta-feira (27), foi decidido pelo indicativo de paralisação, ainda na próxima semana, de três dias, das 8h às 20h.

Segundo o sindicato, a decisão ocorre após o governo estadual não apresentar uma contraproposta ao que foi reivindicado pelo sindicato. A classe afirma que um acordo já foi fechado há 10 anos, mas que na data-base de maio, não obtêm resposta do executivo sul-mato-grossense.

Ainda segundo o informado pelos policias, o sindicato recebeu uma proposta informal de aumento 18% que chegou a ser aceita pela categoria, porém, ela acabou anulada após decisão do governo.

Se espera que, caso não haja retorno após as paralisações, o sindicato deva convocar outra assembleia para votação de deliberação de proposta de mediação ao judiciário.

A paralisação ocorre na terça-feira (1º), quarta-feira (2) e quinta-feira (3).

