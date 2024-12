Polícia Civil 'freia' PCC em operação em Bela Vista e Campo Grande

A Polícia Civil de Bela Vista, a 324 quilômetros da capital sul-mato-grossense, montou e botou em prática uma operação na manhã desta segunda-feira (23), para frear os avanços do PCC (Primeiro Comando da Capital). A ação se estende também para Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou que ao menos 7 pessoas foram presas durante a manhã, além de 10 mandados de busca que foram cumpridos nas últimas horas.

Segundo o delegado Eudenir Soares, titular da Delegacia de Bela Vista, a operação está sendo voltada para combater o tráfico de drogas, a organização criminosa que se instalava nas cidades e o fato dos membros terem cometido alguns homicídios.

A investigação durou cerca de 6 meses e foi colocada em prática para também frear os avanços do PCC numa possível armadilha contra outras facções, como o CV (Comando Vermelho).

A Delegacia de Bela Vista ainda conta com apoio das equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) e a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também