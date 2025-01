Polícia fecha ponto de venda de drogas ao lado de escola em Nova Andradina

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande, fechou um ponto de tráfico de drogas localizado ao lado da Escola Estadual Professora Nair Palácio.

A equipe recebei informação de que a residência ao lado da escola era utilizada como ponto para tráfico de drogas, e ao realizar diligência para verificar a procedência, visualizou um usuário e drogas se aproximando da casa, recebendo a porção do entorpecente e pagando o valor em dinheiro.

Realizando a abordagem, a droga foi achada em posse do usuário, e diante a situação de flagrante, os policiais prosseguiram com entrada no imóvel, confirmando que o local era usado como ponto de venda de drogas.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam balança de precisão, rolo plástico, utensílios para fracionar a droga e dinheiro em espécie.

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também