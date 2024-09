Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital

Durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (3), a Polícia Federal deflagrou a operação Rede Limpa XII, em Campo Grande, para tentar combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Conforme as informações policiais, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão as equipes recolheram dispositivos eletrônicos para a investigação em curso.

A Polícia Federal vai analisar o material apreendido a fim de tentar identificar outros possíveis envolvidos e expandir a rede de combate a esses crimes. A Operação Rede Limpa XII faz parte de um esforço contínuo para reprimir a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes.

As investigações prosseguem e novas operações podem ser deflagradas a qualquer momento para assegurar a punição dos responsáveis e a proteção das vítimas.

