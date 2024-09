Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas durante a manhã desta quarta-feira (18), na cidade de Assis, em São Paulo. Os dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram expedidos pela Vara Criminal de Angélica, em Mato Grosso do Sul.

Durante a ação foram apreendidos computadores, veículos e no momento do cumprimento dos mandados, o investigado danificou o aparelho celular, fato que também constitui o crime destruição de provas e deve ensejar novo indiciamento contra o autor, que foi preso pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva.

A apuração teve início no mês de agosto deste ano, com a prisão em flagrante de um indivíduo transportando quase 11 toneladas de maconha em um caminhão apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Angélica.

O veículo estava saindo de Mato Grosso do Sul em direção o estado de São Paulo. No decorrer das investigações, percebeu-se que o veículo de carga estava registrado em nome de uma empresa sediada na cidade de Assis (SP), que teve veículos apreendidos em cinco flagrantes com grande quantidade de maconha nos últimos 12 meses, num total de mais de 22 toneladas da droga.

