Polícia identifica homem encontrado morto em avançado estado de decomposição em Bonito

Foi identificado como Paulo Henrique Marecos da Silva, de 26 anos, o homem encontrado morto em avançado estado de decomposição na laje de uma igreja em construção em Bonito. O achado aconteceu no bairro Portal do Rio Formoso, durante a manhã de quinta-feira (12).

Conforme as informações policiais, o corpo foi identificado durante o trabalho das equipes do Instituto de Perícias, ajudando a complementar o boletim de ocorrência 8h após ele ter sido registrado.

Segundo o boletim de ocorrência, Paulo estava com o corpo preso na laje, entre a telha e o forro. O local tinha uma grande mancha de sangue no chão. Ainda durante as verificações, foi possível notar que a telha estava com uma abertura, sendo esse o espaço que ele usou para entrar.

Ainda durante os levantamentos periciais, as equipes conseguiram identificar indícios de que ele teria sido eletrocutado na fiação, que passa pelo telhado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também