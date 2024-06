Polícia procura dupla que se passou por policiais para roubarem drogas na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul procura pelo vigilante Emerson Luis Deniz, de 49 anos, e seu comparsa, o policial militar aposentado Roberto Santos, de 60 anos. Em outubro de 2023, os indivíduos e outros dois comparsas, que já foram presos, se passaram por agentes da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) para roubarem drogas.

No dia 18 de novembro do ano passado, o grupo, se passando por agentes da delegacia, foram até a residência de um ‘guarda roupa’ - nome dado para quem guarda drogas para traficantes - e “apreenderam” 65 kg de cocaína e dois aparelhos celulares.

Emerson Luis Deniz, Roberto Santos, e os dois comparsas já presos, foram indiciados pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e fingir-se funcionário público.

Os dois estão foragidos desde a prisão de seus comparsas. Na operação que resultou nas prisões, a polícia apreendeu dois veículos utilizados - um deles utilizado no roubo, uma algema, 18 kg de cocaína e coletes policiais sem identificação.

