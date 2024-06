Polícia proíbe arraial na Estância das Flores por falta de licença ambiental

A festa de arraial ‘Cadê Meu Crush?’, prevista para acontecer no sábado (29), foi impedida de acontecer pela Polícia Civil. Em um comunicado oficial liberado durante tarde desta quinta-feira (27), as autoridades policiais explicaram que o espaço não tem a ‘devida licença ambiental para operar’.

Conhecido por muitos jovens, a Estância das Flores, localizada na Avenida Consul Assaf Trad, região do Bairro Coronel Antonino, é um espaço onde as festas geralmente acontecem. No entanto, os proprietários da empresa proprietária do local, não apresentaram a licença, fazendo com que as atividades fossem interditadas.

Ainda segundo a nota da Polícia Civil, eles foram notificados, pela DEOPS (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) e pela DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) no começo do mês sobre a necessidade da licença, mas ainda assim, os ingressos da festa continuaram sendo vendidos.

A apuração das autoridades apontou que mais de 2 mil ingressos já foram vendidos. O fato pode “configurar o delito de induzimento do consumidor a erro”, diz parte da nota. Os consumidores que tiverem seus direitos lesados podem procurar o PROCON ou a DECON para providências.

O JD1 procurou a organização do evento e os proprietários do espaço, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

