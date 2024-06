Em surto, jovem toma celular do namorado e o ameaça de morte no Nova Jerusalém

Um jovem de 25 anos procurou a polícia depois de precisar fugir de casa para não ser vítima da companheira após desentendimento na madrugada deste sábado (1°), no bairro Nova Jerusalém.

Conforme registrado na Depac Cepol, o casal mora junto há cinco meses e a mulher está em tratamento de ansiedade e depressão.

Quando o rapaz chegou do trabalho às 00h, a companheira estava com seu celular e não quis entregar, não deixando a vítima olhar o aparelho dizendo. “Não vou deixar você pegar seu celular e você vai ver o que vai acontecer com você, você não vai ficar comigo e não vai ficar com ninguém”.

Sabendo da condição da namorada, o rapaz decidiu não reagir, até o momento em que a mulher foi pegar uma faca, oportunidade em que a vítima saiu correndo de casa. Com medo de que ela tente contra a própria vida, o rapaz também fez o registro de ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado.

