Policial aposentado em situação de rua morre de hipotermia em Campo Grande

Um policial aposentado, identificado como José Marcos de 58 anos, que estava vivendo em situação de rua, foi encontrado morto na manhã deste sábado (10), na Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Os termômetros registraram 4,8°C por volta das 6h, e sensação térmica foi de -0,5°C na manhã de hoje.

A vítima foi encontrada com a coberta toda molhada, deitada embaixo de um toldo. Outros dois moradores também em situação de rua estavam no local e disseram que ele já chegou na noite anterior, todo molhado da chuva, dizendo ser policial aposentado e que a família era de Paranaíba.

O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que ele foi encontrado com rigidez. Equipe da perícia e da Polícia Civil estiveram no local.

Outra vítima do frio

Em julho deste ano, outro morador em situação de rua foi encontrado morto, no Bairro Moreninhas, também com suspeita de hipotermia.

Notícia atualizada às 15h24 de sábado (10/08) para acréscimo de informações

