Policial que morreu em delegacia de Campo Grande tinha 51 anos

Foi identificado como Eduardo Jordão, de 51 anos, o investigador de Polícia Judiciária encontrado morto durante o começo da tarde desta segunda-feira (13), em uma das salas da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), localizada em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, ele teria tirado a própria vida dentro da unidade policial. Equipes da Polícia Civil investigam os fatos que levaram a atitude extrema do profissional.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul manifestou seu profundo pesar pelo falecimento do Investigador. “A PCMS se solidariza com seus familiares, amigos e colegas da Polícia Civil, neste momento”.

O corpo de Jordão deverá ser velado a partir da noite de hoje, na Pax Nipo Brasileira, que fica localizada na Rua 13 de Maio, 4477. O sepultamento está previsto para amanhã (14), com saída da Pax às 9h e sepultamento às 10h, no cemitério da Paz, localizado na saída para Sidrolândia.

