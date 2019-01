Por ciúmes, mulher esfaqueia casal

Saiba Mais Polícia Homem incendia a própria casa por ciúmes

Na madrugada desta quinta-feira (3), Erika Ramos Freitas, 32 anos foi presa em flagrante por esfaquear Fabiana Aparecida de Freitas Franca, 33 anos e Adailton Rosa da Silva, 43 anos, em um posto de combustível, em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local Erika estava correndo atrás de Fabiana com uma faca, mas ela já havia ferido a mulher na perna esquerda e Adailton nas costas e no braço esquerdo.

De acordo com a Fabiana, a Erika foi motivada por ciúmes e só não obteve sucesso porque o Adailton interveio a seu favor, momento em que recebeu as perfurações. O homem ferido conseguiu desferiu um soco no rosto da agressora, mas mesmo assim a mulher continuou os ataques ferindo-a na perna.

Os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Regional, onde passaram por procedimentos e medicados. O homem ficou sob observação, pois a perfuração foi profunda.

A autora após alta recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

