Predador sexual que manda fotos e vídeos de visualização única se m@sturb@nd0 é preso

Homem, de 29 anos, conhecido como ‘predador sexual’, foi preso durante a noite de quinta-feira (29), na cidade de Juti. A operação ‘Visualização Única’ foi deflagrada pela Polícia Civil através das delegacias de Juti e Caarapó.

Conforme as informações da Polícia Civil, as equipes estavam apurando uma série de crimes cometidos por um predador sexual. As investigações foram iniciadas a partir de denúncias ocorridas no mês de maio, quando foi apurado que um homem enviava fotos de seu pênis e vídeos se masturbando para diversas mulheres através de aplicativos de mensagens, sem o consentimento delas.

Na tentativa de não deixar rastros, o suspeito utilizava o recurso de visualização única dos aplicativos, em que a foto e vídeo são apagados após a visualização. O autor será indiciado por importunação sexual, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Até o momento três vítimas já foram ouvidas e outras duas identificadas, no entanto, acredita-se que tenham outras. Caso seja condenado, levando em consideração os cinco casos já identificados, a pena pode chegar a 25 anos.

