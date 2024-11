Prefeito de Sonora agradece mensagens de apoio após sofrer acidente com a esposa no MT

Por meio de nota, o prefeito do município de Sonora, Enelto Ramos da Silva, agradeceu as mensagens e ligações de apoio que recebeu após sofrer um grave acidente de trânsito com a esposa na manhã desta quarta-feira (20), perto do distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira, no Mato Grosso, a cerca de 26 km da cidade Sul-mato-grossense. Eles seguiam pela BR-163, sentido Rondonópolis.

“O susto foi grande, mas graças a Deus estamos fora de perigo. Recebemos atendimento imediato e, por orientação médica, seremos encaminhados para Campo Grande, onde permaneceremos em observação por precaução”, disse.

Saiba Mais Geral Prefeito de Sonora e a esposa são socorridos após camionete capotar na BR-163

Em continuação, ele agradeceu a equipe da Concessionária Rota do Oeste e os profissionais do Hospital de Ouro Branco do Sul/MT, do Hospital de Sonora, ao Dr. Samuel e ao Hospital Regional de Coxim.

“Agradeço também, de coração, a todos que têm nos enviado mensagens de carinho, apoio e orações. Isso nos fortalece ainda mais. Peço que continuem orando por nós e prometo mantê-los informados assim que possível”, finalizou.

Acidente - Segundo informações, o casal estava em uma caminhonete S10 que aquaplanou na rodovia que estava molhada e acabou capotando. O veículo parou às margens da pista, danificado. Enelto e a esposa foram levados para atendimento médico no hospital de Ouro Branco do Sul.

O casal foi atendido pela equipe da Rota do Oeste concessionária que administra aquele trecho da BR-163.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Prefeito de Sonora e a esposa são socorridos após camionete capotar na BR-163

Deixe seu Comentário

Leia Também