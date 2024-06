Quase nu, homem é encontrado morto na fronteira

Homem, identificado inicialmente como Lorenzo Valenzuela, de 61 anos, foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira (17), em uma área de construção na Rua Bernardino Caballero com Rubio Ñu, em Pedro Juan Cabalaeiro no Paraguai, próximo a região de fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a vítima está parcialmente nua e com um ferimento na mão. Apesar disso, ainda não é possível precisar qual teria sido a causa da morte do homem.

Equipes da Polícia Nacional estiveram no local, fazendo as verificações a respeito do caso, que deve ser investigado.

