Rapaz é chamado na frente de casa e leva dois tiros no Jardim Campo Alto

Rapaz, de 25 anos, foi ferido com dois disparos de arma de fogo no final da noite desta segunda-feira (5), logo após ser chamado por uma dupla em uma motocicleta, na frente da residência no Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã da vítima relatou para a Polícia Militar que encontrou seu irmão sangrando muito e com ferimento no rosto e também nas nádegas, onde os disparos atingiram.

Ainda conforme o registro, a familiar relatou que o irmão estava na casa e de repente foi chamado na frente da residência. Ao sair para verificar, encontrou dois homens em uma motocicleta que efetuaram quatro disparos contra ele, sendo que dois o atingiram.

Para a polícia, o rapaz explicou que conhece os autores e passou as identificações. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e prestou os atendimentos iniciais, na sequência encaminhando para a Santa Casa.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e não encontraram cápsulas, apenas a poça de sangue próximo ao portão da residência.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

