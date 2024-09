Rapaz é encontrado ensanguentado após ser espancado a pauladas no Nashiville

Rapaz, de 24 anos, foi encontrado todo ensanguentado e com ferimentos pela cabeça após ser agredido a pauladas na madrugada desta quinta-feira (12), no Jardim Nashiville, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no meio da via pública e ao ser questionado pela Polícia Militar, primeira equipe ao chegar pelo local, disse que não se lembrava de nada, nem de quem o agrediu, muito menos o motivo.

Conforme o registro, o jovem disse que só se lembra que foi atingido por pauladas na cabeça, que causaram ferimentos e um corte profundo na região esquerda do crânio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

