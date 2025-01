Rapaz é esfaqueado pelo cunhado após confraternização no Estrela do Sul

Rapaz, de 30 anos, foi esfaqueado nas costas após um desentendimento com o cunhado, de 29 anos, na noite deste sábado (11), logo após uma confraternização familiar no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima estava caminhando pela rua Macunaíma, quando foi abordado pelo cunhado que desferiu o golpe de faca nas costas.

Familiares compareceram ao local e socorreram o rapaz, encaminhando para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Apesar do ferimento, a vítima está fora de perigo.

Ainda conforme detalhes da ocorrência, a Polícia Militar esteve na unidade de saúde e conversou com a vítima, onde ela explicou que tudo aconteceu um desentendimento, na confraternização que acontecia na casa de um dos familiares.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

