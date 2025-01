Rapaz é esfaqueado pelo padrasto em noitada de bebida e drogas no Santa Emília

Rapaz, de 28 anos, foi esfaqueado pelo próprio padrasto na madrugada desta quinta-feira (16), em uma residência no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. O caso aconteceu após ambos consumirem bebida alcoólica e drogas.

Não há detalhes, no boletim de ocorrência, do que levou a confusão e consequentemente o esfaqueamento, apenas que a vítima relatou que o suspeito estava armado com uma faca e desferiu o golpe na cabeça.

Conforme o registro policial, o rapaz foi atingido na cabeça, acima do olho esquerdo, causando um corte profundo e sangramento intenso.

Após receber a facada, a vítima procurou ajuda na casa da avó, que ligou para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A vítima também apresentava escoriações na perna esquerda.

O caso foi registrado como lesão corporal.

