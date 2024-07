Rapaz é ferido a tiros após ser acusado de roubar bicicleta no São Conrado

Rapaz, de 26 anos, ficou ferido após ser atingido por dois disparos de arma de fogo que atingiram as suas pernas, na noite desta quarta-feira (3), no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele teria sido acusado de ter roubado uma bicicleta e discutido com um desconhecido, que é quem atirou contra a vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida inicialmente por um vizinho, que ouviu a discussão e os disparos, saindo logo na sequência e encontrando o rapaz caído no chão. Ele o colocou numa moto e levou até a casa da namorada do rapaz.

De lá, eles foram diretamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde ele foi atendido. A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade de saúde, onde conversou com o rapaz, que não quis dar detalhes, apenas disse que não conhecia o suspeito.

Já a namorada da vítima, explicou para os militares que seu companheiro havia sido acusado de ter roubado uma bicicleta e após uma discussão, foi ferido com os dois disparos. A equipe médica da unidade de saúde relatou que a vítima não corre risco de morte, mas seria transferido para a Santa Casa.

Equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e da Polícia Científica estiveram no local e encontraram uma cápsula de pistola calibre 380.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

