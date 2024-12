Rapaz é ferido a tiros pelo ex-companheiro da atual namorada no Jardim Noroeste

Rapaz, de 27 anos, foi ferido com pelo menos dois tiros e precisou de atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, na madrugada desta segunda-feira (30), logo após ir visitar a namorada no Jardim Noroeste. O suspeito é o ex-companheiro da mulher que também estava presente no imóvel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que havia chegado na residência da namorada e se deparou com a presença de um no imóvel, segurando uma arma. O suspeito rapidamente atirou contra o rapaz.

Após ser ferido, a vítima saiu correndo e se escondeu em uma vegetação existente próximo à residência dos fatos, até que recebeu ajuda da própria namorada.

A mulher explicou que o atirador é seu ex-companheiro, que não aceita o término do relacionamento e quando soube do novo relacionamento, foi até a casa dela para atirar contra o rapaz.

O suspeito fugiu após realizar os disparos e não foi localizado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

