Rapaz é intubado em estado grave após ser esfaqueado em Campo Grande

Rapaz, de 30 anos, foi socorrido em estado grave e precisou ser intubado na Santa Casa de Campo Grande, no final da noite deste domingo (14), após ser esfaqueado em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada em virtude da gravidade do caso e esteve na unidade hospitalar, onde a equipe foi informada que a vítima estava com uma lesão perfuro-cortante na altura do tórax, no lado direito.

Porém, os militares foram avisados que o homem estava intubado e na ala vermelha, sem condições de prestar declaração sobre o que havia acontecido naquela noite. Nem mesmo o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima, tinha informações do caso.

No hospital também não havia nenhum acompanhante, prejudicando o trabalho da equipe, que apenas registrou o fato na delegacia, em razão de possível apuração sobre o caso e demais procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

