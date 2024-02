Rapaz leva pedrada na boca após discussão com desafeto no Jardim Colúmbia

Rapaz, de 35 anos, foi agredido com uma pedrada no rosto após se envolver em uma discussão com um desafeto na madrugada desta quarta-feira (7), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe relatou para a Polícia Militar que seu filho é usuário de drogas e estava sentado na frente da residência, quando começou uma discussão com o suspeito.

Em determinado momento, o agressor se apossou de uma pedra e deu um golpe no rosto da vítima, causando uma lesão profunda na boca do rapaz. Em conversa com a polícia, o homem disse não saber o nome do suspeito, nem relatar o motivo da discussão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, encaminhando ele para a Santa Casa para um atendimento especializado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

