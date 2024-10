Rapaz pede ajuda para mãe após ser esfaqueado no Morada Verde

Rapaz, de 31 anos, foi socorrido após ser esfaqueado na noite deste sábado (5) e pediu ajuda para a mãe, na região do Morada Verde, em Campo Grande. Ele estava com duas perfurações, sendo uma no braço e outra nas costas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar na residência indicada, encontrou o Corpo de Bombeiros prestando atendimento médico para a vítima.

A única informação repassada aos militares foi de que o homem estava em uma rua do bairro e quando foi esfaqueado, voltou para a residência e pediu ajuda para a mãe.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

