Recém-nascido é encontrado morto em caixa de sapato em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, está investigando o caso da morte de um recém-nascido, encontrado em uma caixa de sapato em um guarda-roupa numa residência, no bairro Guanabara, escondido pela própria mãe, de 18 anos. O caso aconteceu na tarde deste domingo (4).

Quem desconfiou de toda a situação foi o namorado, de 21 anos, que chegou a suspeitar de um possível aborto no sábado (3), mas ao chegar na residência da companheira, após inúmeras ligações e mensagens, encontrou ela com o recém-nascido sem vida em seu colo, enrolado em um lençol.

Segundo o site 24H News MS, a jovem alegou que foi para o Hospital Auxiliadora, onde teve o filho, mas que havia recebido alta. Porém, continuando desconfiado da história, o rapaz decidiu não contar para a mãe da namorada e somente na manhã de domingo, procurou a Polícia Militar para auxiliá-lo nas buscas por informações, principalmente no hospital.

A história caiu por terra após uma atendente informar que a jovem não havia recebido atendimento no hospital. Assim, a PM e o namorado foram até a residência e ouviram da mãe do recém-nascido, que ela estava realmente grávida de 7 meses, mas que todo esse tempo, escondeu a gravidez.

Ainda conforme o site, ainda na tarde de sábado, ela havia passado mal e como estava sozinha em casa, acabou dando à luz ao filho, que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, já sem vida. Ela cortou o cordão, enrolou o feto em um edredom e ficou com ele durante a noite. Pela manhã de domingo, colocou o recém-nascido numa sacola plástica, depois colocou numa caixa de sapato e guardou na gaveta do guarda-roupa.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por protocolo, foi acionado e constatou o óbito e a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe. A mãe da jovem disse que não tinha conhecimento da gravidez da filha, sabendo unicamente após a chegada das autoridades na residência.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

