Revitalização e modernização da Máxima de Campo Grande gera mais segurança

O Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande, está ganhando uma nova forma e cara com a reforça estrutural, uma das melhorias mais significativas dos últimos anos.

Uma das medidas mais emblemáticas foi a instalação de telamento "antidrone" sobre os pavilhões 1,2 e 6, para impedir ou dificultar o arremesso de ilícitos. A medida, considerada um divisor de águas, impacta diretamente na segurança global da penitenciária.

Entre as obras, novas celas de trânsito e para isolamento foram construídas, o que impacta diretamente no controle da movimentação carcerária; manutenção de corredores, reforço da iluminação interna e externa e construção de muros de contenção antimotim nos dois principais pavilhões.

Além da revitalização completa do pavilhão 4, onde está instalado o Setor de Saúde e que abriga custodiados necessitam de maior acompanhamento médico; o local está recebendo melhorias nas salas da assistência social, odontologia e nos solários das alas A e B.

A unidade passou por modernização energética, com substituição de cabeamento subterrâneo por aéreo, troca dos quadros de energia e reforma das tubulações de água e esgoto, enquanto 78 portas de celas do Pavilhão 1 receberam manutenção; além de melhorias na copa dos servidores.

Entre as obras em andamento estão a reforma da portaria, que se tornará mais funcional e segura, melhorando o fluxo de acesso ao presídio; a revitalização da frente da unidade, a construção das celas de embarque e desembarque para internos em trânsito e ajustes finais na área de odontologia.

Para os próximos meses, estão previstos dois grandes projetos: a revitalização completa dos Pavilhões 1 e 2, começando pelos telhados e avançando para as celas, e a limpeza, reforma e iluminação de toda a muralha externa, ampliando ainda mais a segurança perimetral.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também