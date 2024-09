Riedel investe na segurança pública e adquire novos armamentos para corporações

Com um investimento de pouco mais de R$ 1,5 milhão, o governador Eduardo Riedel adquiriu cerca de 120 novos fuzis para as corporações da segurança pública de Mato Grosso do Sul. A entrega foi realizada durante a terça-feira (10) em um evento simbólico.

Todo o armamento é da marca italiana Beretta, modelo ARX-200, calibre 7,62.

"O principal é que nossas forças de segurança estejam equipadas com o que há de melhor. Esse equipamento deixa a tecnologia à disposição das polícias do Estado para fazer frente ao crime organizado, a toda estrutura internacional do tráfico, e garantir uma segurança pública mais eficaz, eficiente", disse o governador.

Serão destinados 104 fuzis para a Polícia Militar e 16 para a Polícia Civil, reforçando assim o trabalho das forças de segurança vinculadas ao Governo de Mato Grosso do Sul.

O investimento de R$ 1,5 milhão em armamento visa mostrar para a sociedade o esforço contínuo e comprometimento do Governo do Estado em equipar as forças policiais, melhorando a segurança para a sociedade por meio do Programa MS mais Forte e Seguro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também