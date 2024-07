Sem aceitar o fim do relacionamento, homem espanca ex na frente do filho de 2 anos

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida depois de ser espancada pelo ex-marido em Maracaju. As agressões aconteceram na frente do filho do casal, de apenas 2 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal está separado há pelo menos três meses. Acontece que, durante a noite de domingo (21), o rapaz descobriu que a ex está em um novo relacionamento.

Por conta disso, ele foi até a casa em que ela mora, e a acordou com socos na cabeça, tapas e apertões no pescoço da vítima até ela desmaiar. Ao ouvir os gritos da jovem e os barulhos das agressões, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que prendeu o homem em flagrante.

Na Delegacia de Polícia Civil, o autor confirmou ter batido na ex. A mulher apresentava ferimentos no rosto, braços e costas, sendo encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

Todas as agressões foram presenciadas pelo filho do casal, de apenas 2 anos de idade. Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

