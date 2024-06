'Só coincidência': Apartamento de Azambuja, invadido e furtado, não era alvo direto

O Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) realizou coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (12), em Campo Grande, para falar sobre o furto no apartamento do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que aconteceu no domingo (9).

A investigação descartou que Azambuja vinha sendo monitorado pelos ladrões. “Se trata de uma quadrilha especializada em furtos de apartamentos. O crime não foi direcionado ao apartamento do ex-governador especificamente. É uma espécie de tentativa e erro. São pessoas bem vestidas, de boa aparência, que se aproveitam de falhas na logística dos prédios para então efetuar o roubo”, afirmou o Delegado Pedro Cunha.

Diante da dinâmica do crime, a polícia desconfiava de que a quadrilha não era de Mato Grosso do Sul. “Desde o início já tínhamos forte suspeita de que não se tratava de indivíduos do Estado, devido as qualificadoras abordadas. Já tínhamos em mente que se tratava de uma quadrilha de fora de MS, pois não é corriqueiro esse tipo de crime aqui no Estado, não da forma como ocorreu”, pontuou o delegado Roberto Guimarães.

O veículo utilizado pelos criminosos antes e após o furto era alugado. Eles foram localizados na cidade de São Paulo, sendo necessário acionar a polícia do estado paulista. "Constatamos que os indivíduos praticaram o crime e já retornaram para a cidade natal, que é São Paulo capital. A Polícia Civil do estado de São Paulo foi acionada para que monitorassem os criminosos por lá, enquanto nossa equipe estava se deslocando até eles. Os indivíduos foram rapidamente localizados e detidos. Inclusive, eles estavam em posse de alguns itens que foram furtados do apartamento quando foram presos em flagrante", detalhou os delegados.

Segundo ainda a polícia, os criminosos utilizaram de uma chave de fenda e chutes para entrar no apartamento do ex-governador. Caso esclarecido por meio de diligências policiais, uma vez que não há câmeras na porta de entrada e no hall da moradia, apenas nos corredores. Um dos ladrões respondia em liberdade há 10 meses, pelo mesmo crime.

Pertences recuperados

Foram recuperados alguns dos bens furtados, como joias e relógios, o restante ainda está sendo investigado. “Alguns dos bens já foram repassados, e diante disso a investigação quer chegar até os receptadores”.

À polícia, os criminosos que têm entre 20 e 30 anos, revelaram a dinâmica do crime. “Eles confessaram que buscam por apartamentos de luxo no Google, e vai sendo feito uma pesquisa, onde é analisado os de maior chance para efetuar os roubos. Desta vez, coincidiu de ser o apartamento do ex-governador. Esses crimes já foram registrados em outras localidades do País, como Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos com as mesmas características de furto em apartamentos de luxo”, finalizou.

Os suspeitos foram trazidos para Campo Grande, após juiz conceder prisão preventiva, onde ficarão à disposição da Justiça.

Os três homens que estão presos, devem responder por furto qualificado e organização criminosa.

Entenda o caso

Azambuja mora em um edifício de alto padrão que detém de monitoramento por câmeras, porteiro e acesso restrito. No entanto, nada disso impediu a ação dos bandidos.

O furto ocorreu quando o ex-governador estava em viagem para Maracaju, sua cidade natal no interior de Mato Grosso do Sul, que comemorou aniversário de 100 anos.

O JD1 tentou contato com Azambuja, que preferiu não falar sobre o assunto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também