Socorrido em acidente na Gury Marques está em estado gravíssimo na Santa Casa

Foi identificado como Vinicius Gabriel Cardozo Sampaio, de 19 anos, um dos dois jovens socorridos após capotamento que terminou com um morto na tarde desta terça-feira (6), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

Em um grupo de WhatsApp, a tia do rapaz detalhou que o jovem está em estado gravíssimo e se encontra na Santa Casa da Capital, mas que não se tem mais informações sobre o estado de saúde do sobrinho.

Segundo a tia de Gabriel, o rapaz voltava de uma sessão de fisioterapia no momento do acidente. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas no veículo no momento do acidente, em que uma foi resgatada e a outra que morreu ainda no local.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente, mas testemunhas contam duas versões para a causa do capotamento. Uma das versões é que, após ser fechado por outro veículo, a caminhonete, tentando evitar uma batida, jogou o veículo para o lado e acabou capotando.

A outra versão, no entanto, aponta que o veículo seguia em alta velocidade e que, na tentativa de desviar de um motociclista, acabou capotando.

