Suspeito de matar 'Gole' é preso três semanas após o crime em Campo Grande

Rapaz, de 27 anos, apontado como acusado de assassinar Jullian Gabriel da Silva Acosta, vulgo 'Gole', de 32 anos, foi preso durante a manhã desta sexta-feira (31) por policiais civis da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), em Campo Grande.

Jullian foi morto com golpes de facas que provocaram a exposição de vísceras. O fato aconteceu na madrugada do dia 9 de janeiro, tendo a vítima sido encontrada no cruzamento das Avenidas Cafezais com Campo Nobre, no Jardim Centro-Oeste.

Segundo divulgado pela polícia, o crime aconteceu após 'Gole' estar ingerindo bebida alcoólica em uma conveniência no bairro Moreninha II, e em determinado momento, 'pegou' a bicicleta de um amigo para ir à casa de um colega, contudo, sem autorização do proprietário da bicicleta.

Enfurecido com a atitude, o suspeito saiu no encalço de Jullian e também emprestou uma bicicleta para ir atrás do rapaz já com intuito de matá-la. Em certo momento do trajeto feito pelos dois, a vítima teve uma crise e convulsionou, tendo um mal súbito na sequência. Assim, o acusado alcançou 'Gole' e sacou uma faca, passando a golpeá-la várias vezes.

Após retomar a consciência após a crise epilética, a vítima tentou se levantar para fugir, mas novamente foi atacada pelo acusado. O suspeito fugiu usando a bicicleta que seria de sua propriedade. A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu analisar câmeras e colher depoimentos importantes que levaram até o acusado.

Quando localizado e preso, ele confessou o crime e citou que cometeu o ato após ver Jullian pegar sua bicicleta, sem a autorização. Ele tem extensa ficha criminal, inclusive pela prática de roubo.

