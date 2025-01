'Gole' é morto a facadas e tem vísceras expostas no Centro-Oeste

Homem, que foi apenas identificado pelo vulgo 'Gole', foi morto com golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (9), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele foi encontrado com as vísceras expostas no cruzamento das Avenidas Cafezais com Campo Nobre.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima é usuário de drogas e estava com uma lesão na altura do umbigo e lesões no tornozelo e nas costas, todas causadas pelas facadas.

A Polícia Civil e a Polícia Militar visualizaram que havia vestígios de sangue que mostravam o trajeto da vítima, indicando que ela veio do bairro Los Angeles em direção ao bairro Centro-Oeste. O caminho, inclusive, dispõe de câmera de seguranças que podem ajudar as autoridades.

Ainda conforme relatado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada que a vítima possui parentes em Corumbá e que era conhecido nas ruas de Campo Grande pelo vulgo de 'Gole'.

O caso foi registrado como homicídio simples.

