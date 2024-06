Suspeito de participar de chacina no Ceará é preso em Jaraguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de ontem (27), em Jaraguari (MS), um individuo, de 41 anos suspeito de participar de uma chacina em Viçosa do Ceará (CE).

A prisão aconteceu após a Polícia Civil do Ceará repassar informações para as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) que solicitou o bloqueio de uma rodovia à Polícia Rodoviária Federal (PRF) do MS, a partir da localização apontada.



Os policiais rodoviários federais realizavam buscas na BR-163 e abordaram um Honda/Fit, que tinha o motorista e mais três passageiros, sendo uma mulher. No momento da abordagem, ele apresentou um documento falso. O homem foi conduzido para uma unidade policial, no MS, para ser ouvido e autuado por uso de documento falso.



O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande (MS).



O outro envolvido é um homem de 27 anos que foi preso por policiais civis cearenses, na cidade de Castanhal, no Pará. Ele tem passagens por tráfico e associação para o tráfico, roubo, receptação, associação criminosa, crime ambiental e resistência.



Foi apreendido ainda, um automóvel, do modelo Hilux, que teria sido utilizado na ação criminosa. Contra os dois capturados, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos homicídios.

Com as capturas, sobe para três o número de envolvidos presos. No último dia 20 deste mês, um homem, de 51 anos, foi capturado na cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele foi autuado em flagrante pelo crime. A prisão foi convertida em preventiva e ele foi colocado à disposição da Justiça.

