Tá demais! Em poucas horas, dois são presos por furtarem fios em bairros da Capital

Dois homens, de 40 e 44 anos, foram presos em flagrante nesta madrugada de sexta-feira (12) por serem responsáveis por furtar fios na via pública e numa residência. Os casos aconteceram na Vila Nova Campo Grande e no bairro Aero Rancho, separados por poucas horas.

Segundo informações das ocorrências, o primeiro caso aconteceu no Nova Campo Grande, quando um vigilante foi acionado por vizinhos que teria escutados barulhos 'anormais' em uma residência que estava fechada, pois os donos moram em outra cidade.

Ao chegar no local, o vigilante se deparou com o homem, de 40 anos, com dois alicates e cerca de 20 metros de fio. O trabalhador acionou a Polícia Militar e o ladrão foi preso em flagrante.

Em relação a outra ocorrência, a Polícia Militar também foi acionada para averiguar a denúncia de furto de fios em via pública. Quando chegaram no local, se depararam com o homem, de 44 anos, cortando fios de uma caixa subterrânea de uma operadora de telefonia, sendo que constataram que 40 kg de fios já havia sido colocado num reboque improvisado.

O criminoso estava com duas mochilas, sendo que em uma delas, tinha ferramentas como: dois alicates, um martelo, um facão, uma trena, uma serra, duas facas, uma chave-inglesa e uma chave de fenda. Na outra mochila estavam um vídeo game, uma caixa de som e diversos cabos.

Os dois ladrões foram levados em flagrantes para a delegacia que deu prosseguimento as medidas cabíveis.

Ambos os casos foram registrados como furto qualificado e furto majorado ocorrido no período noturno.

