Taxista é roubado em corrida e colocado dentro de porta-mala em Campo Grande

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos em flagrante e um adolescente, de 14 anos, foi apreendido, logo após praticarem o crime de roubo e colocarem um taxista, de 67 anos, no porta-malas do próprio veículo, na noite deste domingo (27), em Campo Grande.

Informações divulgadas pelo Batalhão de Choque apontam que os três envolvidos foram abordados por uma equipe, onde passaram a demonstrar versões contraditórias sobre a existência de um celular. Em determinado momento, foi constatado que o aparelho pertencia a um taxista pelas notificações do aplicativo de corrida.

O filho do taxista também foi notificado e indicou que devido ao horário, o pai poderia estar atuando nas corridas. Pouco tempo depois, o próprio idoso conseguiu entrar em contato no telefone e explicar a situação para os militares, alegando que foi rendido durante uma corrida do Jardim Los Angeles até o Jardim Noroeste, por três indivíduos.

Eles teriam dado um mata-leão no idoso, vendado com uma camisa e amarrado as mãos da vítima com fios. Eles também passaram R$ 1 mil no PIX e ainda levaram a carteira da vítima que continha R$ 200.

Novamente questionados, os três detidos confessaram o crime e explicaram que usaram os R$ 200 para comprar bebida. O carro foi deixado em uma rua do Jardim Los Angeles, pois ficou atolado. Um dos envolvidos estava usando um simulacro de pistola, que foi descartado.

Todos foram devidamente autuados e levados para a delegacia. O veículo foi recuperado.

