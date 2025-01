Técnica de enfermagem é agredida por usuária de drogas em UPA de Dourados

Uma técnica de enfermagem, de 41 anos, foi agredida dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados por uma paciente, de 36 anos, durante a manhã de domingo (19). Por conta das agressões, ela acabou fraturando a costela.

Segundo as informações policiais, a autora estava sob efeito de drogas, internada na área vermelha da unidade quando precisou ser contida no leito, já estava violenta e xingando a equipe de profissionais.

Ao se aproximar para aplicar uma medicação na mulher, a técnica de enfermagem foi atingida por um chute na costela direita. “A paciente estava contida no leito e acabou tirando a contenção do pé. Eu estava medicando-a, que se mostrava bem agressiva, falando palavras de baixo calão. Aí ela virou para dar um chute no meu rosto, eu tirei e pegou no meu flanco direito, fraturando uma costela minha”, contou a profissional ao site Dourados News.

Com dores, ela passou por atendimento médico que constatou a fratura através de um exame de raio-X. A vítima ficará até 15 dias afastada dos trabalhos por conta do incidente.

O caso foi denunciado na delegacia como lesão corporal dolosa e será investigado.

