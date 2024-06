Tentando reatar o namoro, detendo invade a casa da ex e a agride em Dourados

Detento do regime semiaberto, de 48 anos, foi preso depois de invadir a casa da ex, de 46 anos, para tentar reatar o relacionamento. Por não conseguir, ele quebrou o celular e uma garrafa de vinho na cabeça da vítima, tentando cortá-la com os cacos. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28), no Bairro Vila Alba, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a vítima estava saindo para o trabalho quando foi surpreendida pelo homem. Logo ao entrar no imóvel, ele questionou se a mulher voltaria com ele, mas acabou ouvindo o que não queria, pois ela pediu para que o autor a deixa-se em paz.

Irritado, ele pegou o celular da vítima e o quebrou na cabeça dela. Vendo uma garrafa de vinho nas proximidades, o autor quebrou a garrafa na mulher, usando os cacos para cortar a boca e ferir os olhos dela, antes de enforcá-la.

Para a polícia, a vítima contou ainda que depois das agressões, o homem a trancou em casa conseguindo sair apenas porque recebeu ajuda de uma vizinha. Ela mora no bairro há 15 dias, pois em outra ocasião, o autor teria quebrado toda sua residência, motivo pelo qual ela tinha medida protetiva contra ele.

Por estar cumprindo pena no regime semiaberto, o autor acabou sendo detido ao retornar para o presídio. O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado, dano, perseguição, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

