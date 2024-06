Trabalhador fica com queimaduras de 3° grau em 30% do corpo após levar choque em MS

Trabalhador, de 37 anos, teve queimaduras de 3° grau em 30% do corpo após acidente de trabalho nas proximidades de Chapadão do Sul. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (24).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros de Chapadão, o homem estava fazendo cabeamento de internet de fibra ótica com colegas, quando recebeu um choque de alta tensão causado pelo arco voltaico (descarga elétrica contínua de alta corrente que flui através de um espaço de ar entre os fios).

Por conta do choque, o trabalhador teve queimaduras de 3° grau em 30% do corpo e acabou caindo do poste em que estava trabalhando. Em decorrência da queda, ele teve uma luxação no ombro direito.

Como o acidente aconteceu a 26km da cidade de Chapadão do Sul, na rodovia MS-306, além do Corpo de Bombeiros, equipes da Concessionária Way-306 também estiveram no local auxiliando as equipes de socorro. O transporte do trabalhador foi feito em uma ambulância da concessionária.

Ele foi levado para consciente e desorientado para o Hospital da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também