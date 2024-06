Trabalhador fica em estado grave ao cair de telhado em Aquidauana

Homem, de 46 anos, ficou ferido em estado grave após cair do telhado de uma casana Vila Trindade, em Aquidauana. O caso aconteceu durante a quarta-feira (26), enquanto ele fazia um conserto.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o trabalhador teria caído de 3 metros de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando a vítima caída no chão, consciente e desorientado. Ele tinha um ferimento na cabeça, que estava com hemorragia ativa, sangramento pelo ouvido, vômito e agitação psicomotora.

Os militares então realizaram o controle da hemorragia, socorrendo o homem com suspeita de TCE (traumatismo craniano) e o encaminhando para o Pronto-Socorro da cidade.

Não existem atualizações a respeito do estado de saúde do trabalhador.

