Trabalhador morre soterrado ao cavar fossa em Ribas do Rio Pardo

O trabalhador Rosivaldo da Silva Gama, 51 anos, morreu soterrado ao cair dentro de uma fossa em uma obra localizada no bairro Altos do Estoril, da cidade de Ribas do Rio Pardo, durante a manhã desta sexta-feira (14).

Conforme o site Ribas Ordinário, ele estava fazendo a fossa já cavando na parte debaixo, quando a estrutura teria desabado por cima dele, o soterrando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que viram a cena, confirmando o óbito da vítima ainda no local.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também