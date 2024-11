Trabalhador rural morre ao ser atingido por palanque de madeira em fazenda de Bataguassu

Homem, de 67 anos, morreu após ser atingido por um palanque de madeira enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na zona rural de Bataguassu. O acidente aconteceu durante a tarde de quarta-feira (28).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava esticando o arame de uma cerca junto com o patrão, quando um palanque de madeira quebrou com a tensão e acabou atingindo a cabeça do trabalhador, fazendo-o cair no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para o pronto-socorro da cidade. O homem chegou a passar por atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas, realizando os levantamentos necessários no local do acidente. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na delegacia do município e será investigado.

