Traficante invade Associação de Moradores do Aero Rancho atrás de droga enterrada no quintal

O guarda da Associação dos Moradores do Maria Bezerra do Aero Rancho, foi atingido com vários golpes de facão por um traficante. O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (21), em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa, onde a vítima estava internada. Na unidade de saúde, o guarda contou que era por volta das 5h quando um homem arremessou uma pedra sobre a residência, vindo a pular o muro da Associação na sequência.

Dentro do local, ele quebrou a porta e passou a golpear a vítima com um facão, atingindo suas mãos. O autor chegou a questionar o guarda sobre uma quantidade de maconha, que havia sido enterrada no terreno da associação.

Porém, como não sabia sobre a droga, ele apenas disse não ter conhecimento sobre o entorpecente. Para as autoridades, o guarda detalhou ainda que o autor mora nas proximidades da associação, mas não soube passar o endereço exato.

Diante dos fatos, o caso foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol pelos policiais militares, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

