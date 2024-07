Traficante que transportava quase 100 kg de maconha é preso pela PRF em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante fiscalização em Água Clara, na manhã da quarta-feira (10), cerca de 98,3 kg de maconha que eram transportadas dentro de um veículo na BR-262.

Segundo o portal MS Todo Dia, os policias rodoviários abordaram um veículo, modelo VW Spacefox, no km 138 da BR-262. O motorista, ao demonstrar nervosismo e respostas desconexas às perguntas dos policias.

Suspeitando do nervosismo do condutor, os policias resolveram vistoriar o veículo, e acabaram encontrando diversos tabletes de maconha escondidos no veículo, totalizando 98,3 kg da droga.

Aos policiais, o condutor afirmou que pegou a droga em Dourados, mas não sabia para qual cidade a levaria e nem onde e com quem pegou o veículo.

