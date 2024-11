Travesti é perseguida e esfaqueada durante ataque transfóbico no Guanandi

Uma travesti, de 31 anos, foi perseguida e esfaqueada durante um ataque transfóbico ocorrido durante a noite de quinta-feira (21), no bairro Guanandi, em Campo Grande. O autor não chegou a ser localizado pelas autoridades.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar no local, encontraram a vítima ferida com duas perfurações em seu corpo, sendo uma no braço e outra no queixo.

Para os militares, ela detalhou que há algum tempo vem sendo perseguida e xingada pelo autor. Ontem, ele aproveitou que estava armado com uma faca para correr atrás da vítima até conseguir alcançá-la e a atingir com os golpes.

A travesti não soube informar o paradeiro do autor e nem da arma utilizada no crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros na vítima e a encaminhando para UPA Leblon, onde receberia atendimento médico.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

