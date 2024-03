Três brasileiros foram mortos com tiros de fuzil na fronteira

Três brasileiros foram executados em uma estrada rural que da acesso a Colônia Rinconada, no distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, no Paraguai, durante a noite de quinta-feira (28). O local faz fronteira seca com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Ponta Porã News, as vítimas foram identificadas como: Rainier Benítez Freitas, um fazendeiro da região; a esposa dele, que não teve o nome divulgado; e o capataz da fazenda, Tiago Ortega, conhecido como "Pupuio".

Os três estavam em uma caminhonete Toyota Hilux, quando foram cercados e fuzilados com centenas de disparos.

Como aconteceu do lado paraguaio, o caso está sendo investigado pelas autoridades do país vizinho.

