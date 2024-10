Três homens que descumpriram medidas protetivas são presos em Naviraí

Em Naviraí, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e a Primeira Delegacia de Naviraí cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos no último dia 21, por violência doméstica.

E no dia 23 e 24 de outubro, mais dois homens foram presos por causa do mesmo crime. Dois desses suspeitos tiveram prisão preventiva decretada pela prática do crime e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Já o terceiro homem teve prisão decretada em flagrante por descumprir medidas cautelares e medidas protetivas de urgência. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia e permanecem a disposição da justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também