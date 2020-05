Usando um facão, padrasto persegue jovem dentro de casa

Um jovem, 26 anos, foi perseguido dentro da própria casa pelo padrasto que estava com um facão, o desentendimento teria ocorrido por causa de um cachorro. O crime ocorreu neste sábado, no bairro Jardim TV Morena em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto mora na casa há dois anos e se incomoda com o fato da vítima deixar um dos cachorros que vivem na residência dormir na lavanderia em dias mais frios.

Nesta manhã, ocorreu uma discussão por conta do ato, então o padrasto disse para a vítima, "espera aí, vou te dar um presente", momento em que foi até seu carro, pegou um facão e correu atrás da vítima que se trancou dentro do quarto.

O padrasto deu um golpe com o facão na porta do quarto e depois acerou um chute, para tentar entrar no local, no mesmo momento a vítima ligou para a polícia, que foi até o local e orientou que ele fosse até a delegacia e relatasse o caso.

A vítima foi até a delegacia, registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) e registrou queixa contra o padrasto por ameaça.

