Adolescente tenta assaltar delegado e é morto com tiro no peito

O adolescente Guilherme Alves, de 17 anos, foi morto a tiros pelo delegado da Polícia Civil Rodrigo Guiraldelli Yassaka durante uma tentativa de assalto nessa sexta-feira (22) na Vila Polonês, em Campo Grande.

Segundo informações da polícia, Yassaka estava no interior de seu veículo e quando a filha dele foi entrar no carro ele foi abordado por dois homens.

Um dos suspeitos chegou a abrir a porta do motorista, onde o policial estava, e com uma faca, anunciou o crime.



Já o outro assaltante tentou abrir a porta do passageiro, onde estava a filha do policial. O delegado efetuou dois disparos, que atingiu o peito do adolescente. O segundo autor conseguiu fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma moradora, que viu o assaltante sangrando na calçada. Vizinhos relataram que ouviram dois disparos.

Yassaka é lotado na Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC ). Uma equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf ) e uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) estiveram no local.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e morte decorrente de intervenção policial.

