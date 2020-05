Paraguaio é perseguido por dupla em moto e morto a tiros

O vendedor de bingo Derlis Ramon Arguello de 20 anos, assassinado na noite dessa quinta-feira (21) em Pedro Juan Caballero foi perseguido por dois homens em uma moto e um deles correu atrás da vítima e disparou várias vezes contra ele.

Segundo informações do Porã New, o suboficial Elias Cardozo disse que imagens do circuito fechado de um comércio da região mostram o momento que o rapaz é perseguido e assassinado.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, ele estava na casa da avó e quando saiu para ir falar com alguém, apareceram os pistoleiros. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e morto no meio da rua.

O crime aconteceu em uma rua do bairro San Juan Neuman na periferia de Pedro Juan Caballero.

A Polícia Nacional do Paraguai está no local investigando o fato e vai usar as imagens das câmeras para tentar chegar aos criminosos.

